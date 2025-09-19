¡Adiós Camp Nou! FC Barcelona deberá jugar la Champions League en Montjuic

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves no todo fueron buenas noticias para el FC Barcelona, que se impuso 1-2 en su visita al Newcastle United, con un doblete del inglés Marcus Rashford.

Y es que se confirmó, durante esta primera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026, que el cuadro blaugrana no podrá regresar al Spotify Camp Nou para la siguiente fecha de este prestigioso torneo internacional de clubes.

De regreso a Montjuic

Todo parece indicar que, el Estadio Lluís Companys de Montjuic, será nuevamente la sede del equipo catalán. De hecho, este fue el único estadio que emplearon a lo largo de la temporada 2024-2025.

"El Barcelona informa que el segundo partido de la fase de Liga de Champions League ante el PSG se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El club continúa trabajando para adquirir los permisos administrativos necesarios para la apertura próxima del Spotify Camp Nou. El Barcelona agradece a sus socios y aficionados la comprensión y el apoyo en un proceso tan ilusionante como es la vuelta al Spotify Camp Nou", explicó el conjunto azulgrana en un comunicado oficial, difundido este viernes.

Incertidumbre en Champions

Sin embargo, lo que más preocupación genera sobre el panorama de la oncena culé, es la posibilidad de emplear el Spotify Camp Nou como sede para venideras jornadas en UEFA Champions League.

Esto se debe a que las normativas de esta competición exigen que se use solo un escenario a lo largo del evento. De hecho, este permiso fue solicitado por la divisa, pero la junta directiva del torneo lo sigue evaluando y se espera que emita una respuesta en los próximos días.