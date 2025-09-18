Marcus Rashford se une a estas leyendas del Barcelona con su doblete en Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

El debut de Marcus Rashford con el Barcelona en la UEFA Champions League fue inmejorable y tras anotar su doblete ante el Newcastle se unió a cuatro ex delanteros legendarios que vistieron el uniforme culé.

Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron un partido complicado en el estadio St. James Park, sin embargo, su nueva adquisición en el mercado de verano se creció y con esos dos tantos terminaron ganando 1-2 en tierras británicas.

El doblete de Marcus Rashford:

Justo cuando el Barcelona lo necesitaba, Marcus Rashford apareció dentro del área para cazar un centro y mandar a guardar un balón con el que significaba la ventaja 0-1 para los culés en su visita al campo del Newcastle. El atacante inglés que ya venía de dar su primera asistencia oficial en la última jornada de liga ahora también se estrena como anotador en el evento europeo.

Lo más destacable para el inglés, es que no pasaron ni 10 minutos cuando el ex Manchester United agarró un balón en la frontal del área rival para mandar un cañonazo a la escuadra y poner así su primer doblete con el uniforme del FC Barcelona. Rashford demuestra ser todo un acierto por parte del conjunto catalán y Hansi Flick.

Marcus Rashford ingresa a un mítico club:

Con estas dos dianas, Marcus se convirtió en el quinto futbolista del Barcelona en lograr doblete en Inglaterra en un duelo de Champions, según el dato suministrado por el experto en estadísticas Míster Chip.