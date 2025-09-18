Champions League: Rashford anota su primer doblete con la camiseta del Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando el Barcelona lo necesitaba, Marcus Rashford apareció dentro del área para cazar un centro y mandar a guardar un balón con el que significaba la ventaja 0-1 para los culés en su visita al campo del Newcastle. El atacante inglés que ya venía de dar su primera asistencia oficial en la última jornada de liga ahora también se estrena como anotador.

Lo más destacable para el inglés, es que no pasaron ni 10 minutos cuando el ex Manchester United agarró un balón en la frontal del área rival para mandar un cañonazo a la escuadra y poner así su primer doblete con el uniforme del FC Barcelona. Rashford demuestra ser todo un acierto por parte del conjunto catalán y Hansi Flick.