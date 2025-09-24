¡Todo listo! Conoce la fecha del primer Clásico entre Real Madrid y Barcelona de esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

El partido más importante y esperado del fútbol internacional ya tiene fecha para su primera cita de la temporada 2025/26 en la Primera División del Fútbol de España. Y es que, de manera oficial, se conoció que el primer Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona se jugará el domingo 26 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu, a las 16:15 hora española (10:15 AM hora venezolana).

Como de costumbre, este choque tendrá una enorme cantidad de focos alrededor, especialmente después de los intensos partidos que ambas oncenas le regalaron a la afición en la pasada campaña 2024/25, cuando se enfrentaron hasta cuatro veces en tres competiciones (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España).

El primer Clásico del Año

Aunque el primer choque entre Real Madrid y FC Barcelona será en poco más de un mes, todo parece indicar que ambos equipos llegarán en buen estado de forma. De momento, son los dos líderes de la competición y dos de los tres equipos que se mantienen invictos, junto al Elche, por lo que en el campo del Bernabéu se jugará por mucho más que solo tres puntos.

Además, este duelo tendrá la particularidad de que será el primer Clasico para muchos elementos. Xabi Alonso, quien disputó muchos como jugador, vivirá su primero como director técnico del Real Madrid. Por el lado merengue, futbolistas como Dean Huijsen, Álvaro Carreras o Franco Mastantuono, apuntan también a su primer Clásico. Trent Alexander-Arnold, otra de las piezas nuevas, difícilmente llegue al encuentro debido a la lesión que acarrea.

En el Fútbol Club Barcelona llegaron pocas piezas, pero sí podrían haber debutantes en el Clásico, como lo son Joan García, Marcus Rashford o Roony Bardghji.