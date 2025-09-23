Antes de Mastantuono, ¿Quién fue el último argentino en marcar con el Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha encontrado una nueva joya en sus filas. El joven talento argentino, Franco Mastantuono, ha debutado como goleador con la camiseta blanca, inscribiendo su nombre en los libros de historia del club.

Su anotación en la goleada 4-1 sobre el Levante lo convirtió en el cuarto jugador más joven en la historia de la "Casa Blanca" en marcar en la Liga, una lista selecta en la que solo le superan figuras legendarias como Alberto Rivera (17 años y 111 días), Raúl González (17 años y 131 días) y Endrick (18 años y 35 días).

¡Repertorio albiceleste en Madrid!

Este hito marca el inicio de lo que se espera sea una brillante carrera para el exjugador de River Plate y sirve como un recordatorio del legado de futbolistas argentinos en el club.

Nombres como Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Fernando Gago, Santiago Solari y el inmortal Alfredo Di Stéfano han dejado una huella imborrable en la historia del Real Madrid.

Sin embargo, para encontrar al último argentino que marcó un gol antes de Franco Mastantuono, no hay que remontarse muy lejos. El honor le corresponde a Nico Paz, quien anotó en la temporada 2023/24 en un partido de la Champions League contra el Napoli.

¿Se juntarán la próxima temporada?

Actualmente, el prometedor mediocampista juega en el Como de la Liga Italiana y es una pieza fundamental. De hecho, la directiva del equipo blanco tiene la intención de ejecutar la opción de recompra para la próxima temporada, buscando juntarlo con su compatriota.

Xabi Alonso le está dando bastante importancia a Franco Mastantuono en la presente campaña. Algo que para muchos ha sido sorpresivo, teniendo en cuenta que otros jóvenes talentos como Arda Güler o Endrick no lo tuvieron tan fácil en sus primeros meses con el Real Madrid.