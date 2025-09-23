El Real Madrid brilla y piensa en el derbi contra Atlético (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

En un despliegue de fútbol ofensivo y contundencia, el Real Madrid consiguió una aplastante victoria 4-1 sobre el Levante como visitante por la sexta jornada de la Liga Española. El equipo de Xabi Alonso demostró por qué es el líder de la competición, manteniendo su pleno de victorias en lo que va de la temporada.

El partido se pintó de blanco desde el inicio. El extremo brasileño Vinícius Jr. abrió el marcador con una definición de crack, enviando un mensaje a todos sus críticos. Poco después, Franco Mastantuono amplió la ventaja con un remate de derecha, estrenándose como goleador con los "merengues".

¡Mbappé está intratable!

Sin embargo, el protagonista indiscutible de la noche fue Kylian Mbappé. El delantero francés, con un doblete, selló la goleada y dejó claro su impacto en el ataque del Real Madrid. En lo que va de temporada registra nueve goles en siete partidos disputados.

El resultado es un reflejo del gran estado de forma de la "Casa Blanca", que ha ganado sus siete partidos oficiales, incluyendo los seis de liga y uno de Champions League.

Con la mirada en el derbi

Además, el plan de Xabi Alonso para rotar a jugadores clave como Dani Carvajal, Éder Militao y Aurélien Tchouaméni, salió a la perfección. El cuerpo técnico quiere que todos se sientan importantes y con el pasar de las jornadas queda evidenciada la profundidad del plantel.

Con esta victoria, el Real Madrid se afianza en la cima de la tabla y llega en un momento inmejorable al próximo desafío: el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid el próximo sábado 27 de septiembre.

Dicho compromiso será la primera prueba de fuego para Alonso como entrenador del Madrid y se celebrará en un campo complicado como el Riyadh Air Metropolitano, a las 10:15 AM (hora de Venezuela).