Vinicius Jr apareció para el Real Madrid con este auténtico golazo ante Levante (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid salió a la acción este martes 23 de septiembre por la quinta jornada de La Liga de España con el Levante como el rival de turno en el Estadio Ciutat de València, un recinto que ya le sonríe por los momentos después de la aparición goleadora de Vinicius Jr.

El delantero brasilero se llevó los focos, tras dibujar un auténtico golazo para los suyos al minuto 28' de las acciones, en una acción en la que definió por la vía del lujo, extrañamente desde la banda derecha y con un disparo con la misma pierna con el exterior de sus botas.

Su tiro registró un movimiento inesperado e inalcanzable para el guardameta Mathew Ryan, que no tuvo mucho que hacer ante la secuencia y solo se dedicó a ver cómo terminaba la esférica en el fondo de la red.