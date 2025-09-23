¡Vinícius Jr. titular! El Real Madrid sale con rotaciones ante Levante

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid visita un campo complicado en la sexta fecha de la Liga Española. Los "merengues" se medirán al Levante en el Estadio Ciutat de València a las 3:30 PM (hora de Venezuela).

Xabi Alonso y su cuerpo técnico son conscientes de la importancia de este compromiso, y tras varios días de entrenamiento decidió lanzar la siguiente formación: Thibaut Courtois, Fran García, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fede Valverde, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Arda Güler y Vinícius Jr.

¡Sin lateral derecho!

Uno de los aspectos más llamativos de este once, es la ausencia de un lateral derecho natural. Con la lesión de Trent Alexander-Arnold, solo queda Dani Carvajal en dicha posición y el entrenador español no quiere arriesgarse a perderlo también para la próxima jornada.

El sábado 27 de septiembre, el Real Madrid visitará a su rival de ciudad, el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Esta será la primera prueba de fuego para Alonso como técnico de la "Casa Blanca" y la tensión por el derbi aumenta.

Por ello, para el equipo merengue es fundamental sumar tres puntos contra Levante y así mantener su invicto en la temporada (hasta el momento cinco partidos de Liga y cinco victorias).