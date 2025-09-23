Real Madrid mantiene firmeza ante situación de Vinicius

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr. sigue acaparando las miradas en estos últimos días. Esta muy claro que el brasileño no se lleva muy bien con la nueva forma de Xabi Alonso, ni sobre su estatus dentro de la plantilla. Ante esto, Vini ha reflejado varios puntos, tal como asumir que para cambiar la situación debe volver a su nivel de un tiempo atrás, sin embargo también es un realidad que no le gustaría no sentirse examinado constantemente.

Esta situación de descontento no es la única que debe resolver el Real Madrid. En simultáneo se encuentra la ausencia de la firma de un nuevo contrato, que antes del Mundial de Clubes era un hecho seguro. Este punto incrementa la atención del madridismo en Vini.

En la mañana del lunes 22 de septiembre, en las oficinas de Valdebebas se dio cita su agente, Frederico P. para sostener una reunión con José Ángel Sánchez y tocas temas importantes alrededor del delantero.

Contrato de Vinicius Jr.

Vinicius ya está en cuenta que la oferta de renovación del contrato, que culmina el 30 de junio de 2027, sigue sobre la mesa, pero tampoco va a ser modificado en las próximas semanas. Desde el Madrid manejan todo con mucha paciencia, aún no encienden las alamar por aquello del los 20 meses que tiene por delante el brasileño, aunque también es una realidad la situación incomoda que podría estar viviendo Vini.

Historial en el Real Madrid

No es primera vez que el club blanco pasa por una situación parecida, se puede mirar lo ocurrido con jugadores como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Si bien es cierto son situaciones diferentes, ya que el brasileño por edad tiene una mayor ventaja, el club sabe su valía pero también tiene presente aquello de mantener una jerarquía salarial dentro del vestuario.

Alrededor de Vini nadie ha movido nada, su agente tampoco han escuchado ninguna oferta de otro club, pues el deseo del futbolista es continuar en el Real Madrid, algo que pasa por aceptar la propuesta de renovación.

Lo que no se evalúa es un movimiento apresurado ni nada por el estilo. Estás situaciones en el Real Madrid son resueltas tras finalizar las temporadas y si se llega al verano de 2026 sin ampliar contrato, Vinicius y su agente si tendrán que mirar hacia el exterior.