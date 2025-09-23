¡De picadita! Kylian Mbappé dejó esta hermosa definición de penal ante Levante (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid está continuando el recorrido en La Liga de España este martes 23 de septiembre por la quinta jornada contra el Levante en el Estadio Ciutat de València. Por los momentos, los merengues han respirado una vez más, tras el tanto de penal de Kylian Mbappé.

El francés fue el encargado al minuto 64' de transformar por gol una penal máxima, que el mismo generó con una acción por el sector derecho del área local. En la ejecución el delantero firmó una hermosa definición ante el guardameta Mathew Ryan.

La calificación no es para menos, después que el galo definió de forma elegante frente al arco, con una picadita que dejó desparramado al portero de Levante y con su atenta mirada a la esférica que tocó el fondo de la red.

Mbappé inició con todo La Liga

El atacante está mostrando todo su arsenal goleador en este inicio de la competición española. Solo basta revisar sus estadísticas en la 2025-26.

Por ejemplo, con este nuevo gol convertido sumó su sexta aportación goleadora, que lo han llevado a ser el líder ofensivo del Real Madrid y quien ha sostenido resultados cuando el juego del equipo no estaba acompañando.

Sus goles esta temporada han sido anotados a los siguientes clubes y este orden: Osasuna (uno), Real Oviedo (dos), Real Sociedad (uno) y Espanyol (uno).

A su vez, para Mbappé este es el segundo gol de penal en esta temporada, después de darle la victoria al Madrid en la primera jornada ante Osasuna por la misma vía.