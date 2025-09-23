Vea el golazo de Franco Mastantuono para estrenar su cuenta con Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid y el Levante se ven las caras este martes por la sexta jornada de LaLiga EA Sports de España en el Estadio Ciutat de Valencia, donde dominan los merengues por dos goles a cero.

Vinicius Jr sería el encargado de abrir el marcador y, posteriormente, asistir el segundo gol. El jugador al que le mandaría el balón para que ese anotase sería nada más y nada menos que Franco Mastantuono.

El delantero argentino recibió el pase del atacante brasileño para adentrarse en el área y, luego de evadir a los defensores, convertir aquel gol que deja a los merengues ganando cómodamente en el descanso.

Primer gol de Franco

Luego de cinco partidos vistiendo la camiseta del Real Madrid, cuatro de ellos por LaLiga, el joven exfutbolista de River Plate logra abrir su cuenta goleadora en este primer ciclo en el fútbol europeo.

Del mismo modo, para añadirle mayor mística a su gol, este llega al cumplirse setenta y dos años del debut de Alfredo Di Stefano como jugador merengue, siendo considerado como el argentino más destacado de la historia del equipo.