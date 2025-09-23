Fútbol Español

Kylian Mbappé sella su doblete para golear al Levante

El atacante francés anota su segundo gol en la visita al Estadio Ciutat de Valencia

Por Stefano Malavé Macri
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 05:08 pm
El Real Madrid vence cómodamente al Levante por la sexta jornada de acción en LaLiga EA Sports de España en el Estadio Ciutat de Valencia, manteniéndose como líder de la clasificación.

Vinicius Jr y Franco Mastantuono convertirían los primeros goles de la escuadra blanca en la primera mitad. Posteriormente, llegaría Kylian Mbappé, desde el punto penal, para hacer el tercer tanto.

Su participación no se detendría allí, pues, luego de recibir una asistencia de vaselina por parte del turco Arda Güler, el galo se adentraría en el área, evadiría a la defensa y al arquero y definiría un golazo.

Ya son siete los goles que posee el '10' del Real Madrid en la actual temporada, siendo un claro contendiente a ganar el 'Pichichi' a máximo goleador de la campaña en el fútbol español.

Martes 23 de Septiembre de 2025
Fútbol Español