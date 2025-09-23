Xabi Alonso iguala a Carlo Ancelotti y busca este récord en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso no podría haber pedido un inicio de temporada mejor. Con la contundente victoria 4-1 sobre el Levante por la sexta jornada de la Liga Española, el Real Madrid alcanzó su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones (Liga y Champions League), consolidando un arranque perfecto bajo el mando del técnico español.

Este rendimiento impecable lo ha catapultado a la historia del club. Con este logro, se convierte en el séptimo entrenador en la historia de la "Casa Blanca" en conseguir un invicto de siete partidos en el inicio de una campaña.

De esta forma, iguala a leyendas del banquillo como Manuel Pellegrini, Miguel Muñoz y Carlo Ancelotti, un hito que demuestra el impacto inmediato de su trabajo.

¡Inicio inmejorable para Xabi!

La llegada de Xabi Alonso, un exjugador de la casa, ha revitalizado al equipo. La afición está encantada con el estilo de juego ofensivo, la solidez defensiva y la presión alta constante.

La directiva, por su parte, espera que este rendimiento se mantenga a lo largo de toda la temporada, con el objetivo de luchar por todos los títulos en disputa y así, dejar atrás la pésima campaña anterior.

Podría romper el récord...

Cabe destacar, que la verdadera prueba de fuego para Xabi Alonso y su equipo será el próximo partido. El derbi madrileño contra el Atlético de Madrid será una oportunidad para que el joven entrenador demuestre su valía en un escenario de alta presión.

Si el Real Madrid logra sumar los tres puntos, el ex estratega del Bayer Leverkusen superará las marcas de los técnicos mencionados y consolidará aún más su estatus como el líder de un proyecto ganador.