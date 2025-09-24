Kylian Mbappé supera a Cristiano Ronaldo y alcanza otra marca en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé sigue demostrando por qué llegó al Real Madrid con la etiqueta de estrella. Con su doblete en la goleada 4-1 sobre el Levante, el delantero francés no solo contribuyó a la séptima victoria consecutiva del equipo, sino que también alcanzó una nueva marca personal que lo sitúa al nivel de las más grandes leyendas de la historia del club.

"Kiki" ha llegado a la cifra de 38 goles en sus 40 primeros partidos en la Liga Española, un registro que le permite igualar a Ferenc Puskás como los jugadores con más goles en la misma cantidad de encuentros ligueros con el Real Madrid.

Un dato que dimensiona aún más su gesta es que ha superado a figuras históricas como Cristiano Ronaldo (37) y Alfredo Di Stéfano (36) en este mismo tramo.

"Kiki" no se cansa de marcar

Pero los números de Kylian Mbappé no se detienen ahí. El atacante galo ha demostrado una consistencia asombrosa frente al arco rival, logrando marcar en 10 de sus últimos 11 partidos de La Liga, con un total de 16 goles en ese período.

Su única "pausa" goleadora se dio en el partido ante el Mallorca, donde, a pesar de sus intentos, dos goles fueron anulados por un fuera de juego milimétrico.

Este nivel superlativo del ex atacante del París Saint-Germain tiene encantada a la afición del Real Madrid y a su entrenador, Xabi Alonso. El delantero se ha consolidado como el líder ofensivo del equipo y su rendimiento individual está impulsando el arranque perfecto de la temporada.

Con este ritmo, se espera que "Kiki" continúe rompiendo récords y sea la punta de lanza del equipo en su lucha por todos los títulos.