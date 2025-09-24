Expresidente de la Juventus condenado a prisión por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Dos años después de que se sentenciara a la Juventus de Turín por el escándalo de las plusvalías, conocido en Italia como el 'Caso Prisma', se ha determinado la sentencia que recibirá su expresidente, Andrea Agnelli.

La 'Vecchia Signora', durante el mercado de verano del 2020, realizó ciertas transacciones que despertaron sospechas al alterar la contabilidad del club, de modo que su balance económico no se viese tan afectado durante la pandemia del Covid-19.

Tras una batalla legal entre la Juve y la Federación Italiana de Fútbol, el cuadro piamontés perdería 10 puntos en liga en la temporada 2022/2023. Para 2025, Agnelli, junto con la antigua directiva, fueron sentenciados a prisión tras un acuerdo con el Tribunal de Roma.

La condena de Agnelli

El empresario, quien fue presidente de la institución bianconera entre 2010 y 2022, deberá pagar un año y 8 meses en prisión. Del mismo modo, Fabio Paratici, antiguo CEO, será condenado a año y medio, mientras que el expresidente de honor, Pavel Nedved, ha sido sentenciado a un año y dos meses.

"La decisión de solicitar la aplicación de una sentencia suspendida, sin consecuencias civiles ni sanciones adicionales, sin reconocimiento de responsabilidad y, por lo tanto, coherente con mi postura de inocencia, fue sin duda muy difícil", publica Agnelli en su cuenta de X: "Sin embargo, tras una larga reflexión, estoy convencido de que representa la opción más adecuada".

Fin del Caso Prisma

Por su parte, Maurizio Arrivabene, quien llegó a la Juventus en 2022 y renunció junto a toda la directiva a finales de ese mismo año, ha quedado absuelto al no haber tenido participación en dicha polémica.

Con esto, concluye un escándalo más de los varios que ha atravesado el fútbol italiano en los últimos años. Cabe destacar que la Juventus, como institución, establece que el acuerdo entre los exdirigentes y el tribunal no implica "ninguna admisión ni reconocimiento de responsabilidad".