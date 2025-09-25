Así fue el tanto de Ronald Araújo ante el Real Oviedo de Salomón Rondón

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona mantuvo la sonrisa en el partido por la sexta jornada aumentó la ventaja ante el Real Oviedo. Un encuentro que en el primer tiempo se estaba complicando más de la cuenta a los culés, tras perder parcialmente 1-0, con el gol de Alberto Reina en la primera parte.

Pese a ese detalle, los azulgranas pudieron dar vuelta a la situación y marcar hasta tres tanto, el más reciente con autor en Ronald Araújo al minuto 88' por la vía de la pelota parada con un cabezazo imparable para el guardameta Aron Escandell.

Los dos tantos anteriores los puso en el marcador Eric García para igualar al 56' y posteriormente Robert Lewandowski firmaría el segundo de lo suyos con un gran cabezazo que dejó sin opciones al portero Escandell.