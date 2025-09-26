El Barcelona recibe buena noticia de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona recibe una buena noticia. La joven estrella Lamine Yamal anunció este viernes que se encuentra completamente recuperado de sus problemas físicos y listo para regresar a la cancha, "Estoy de vuelta", escribió el m futbolista en su cuenta de Instagram.

Es de recordar que el '10' azulgrana no estuvo disponible los últimos cuatro encuentros de su equipo a consecuencia de unos problemas físicos en el pubis que presentó tras su regresó de la convocatoria con la selección española.

Encuentros que perdió Lamine

Lamine se perdió los compromisos ante el Valencia (6-0), Newcastle (1-2), Getafe (3-0) y Oviedo (1-3), y se espera que pueda ver acción el domingo contra la Real Sociedad (18.30 horas). Además, que serviría como termómetros para evaluar sus condiciones al gran partido del miércoles contra el PSG (21.00 horas).