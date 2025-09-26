Fútbol español

El Barcelona recibe buena noticia de Lamine Yamal

Lamine se perdió los compromisos  ante el Valencia (6-0), Newcastle (1-2), Getafe (3-0) y Oviedo (1-3)

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 07:43 am
El Barcelona recibe una buena noticia.  La joven estrella Lamine Yamal anunció este viernes que se encuentra completamente recuperado de sus problemas físicos y listo para regresar a la cancha, "Estoy de vuelta", escribió el m futbolista en su cuenta de Instagram.

Es de recordar que el '10' azulgrana no estuvo disponible los últimos cuatro encuentros de su equipo a consecuencia de unos problemas físicos en el pubis que presentó tras su regresó de la convocatoria con la selección española. 

Encuentros que perdió Lamine

Lamine se perdió los compromisos  ante el Valencia (6-0), Newcastle (1-2), Getafe (3-0) y Oviedo (1-3), y se espera que pueda ver acción el domingo contra la Real Sociedad (18.30 horas). Además, que serviría como termómetros para evaluar sus condiciones al gran partido del miércoles contra el PSG (21.00 horas). 

Viernes 26 de Septiembre de 2025
