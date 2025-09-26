Raphinha será baja ante el PSG en Champions: ¿Volverá para El Clásico?

Suscríbete a nuestros canales

Tras la sexta jornada de LaLiga EA Sports, en la victoria del FC Barcelona 3-1 ante el Real Oviedo, no todo fueron buenas noticias para el cuadro catalán, pese al resultado.

Durante la segunda mitad del compromiso, específicamente al minuto 65' de las acciones, Raphinha fue sustituido por Robert Lewandowski. Y aunque pareció un movimiento acertado, ya que el polaco pudo marcar el 2-1 de la remontada, la decisión no fue meramente técnica.

Culminado el partido, el entrenador alemán, Hansi Flick, explicó que la salida del brasileño fue motivada por una molestia muscular que manifestó el extremo del Barça.

¿Lesionado?

Luego de hacerse los exámenes médicos pertinentes, el conjunto blaugrana emitió un comunicado oficial sobre la lesión del destacado delantero sudamericano.

''El jugador Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo estimado de recuperación es de unas 3 semanas (aproximadamente)'', establece el informe del FC Barcelona.

Debido a este periodo de ausencia, es más que un hecho que no podrán contar con él para la jornada 2 de Liga de Campeones, a disputarse contra el actual campeón, París Saint-Germain en el Estadio Lluís Companys de Montjuic, el próximo 1 de octubre.

Asimismo, la presencia de Raphinha en ''El Clásico'' de LaLiga, pautado para el 26 de octubre aún dependerá de la evolución física de atacante brasileño.