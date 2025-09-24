Real Madrid vs Barcelona: El primer clásico de la temporada ya tiene fecha

Suscríbete a nuestros canales

El duelo que puedan protagonizar Real Madrid y el FC Barcelona siempre genera la atención mundial, con una lupa particular de la opinión pública futbolera. De ahí, a que la mayoría quiera saber sobre el momento en el que se cruzarán por primera vez en esta temporada.

Justamente, la fecha de este partido ya fue confirmada y tendrá lugar el venidero domingo 26 de octubre, con el estadio Santiago Bernabéu como epicentro de la disputa por La Liga de España.

Este cotejo está programado para que tenga el puntapié inicial a las 16.15h (4:15PM en hora española y 10:15AM en horario venezolano).

Ese duelo corresponde a la jornada 10 del certamen, uno en el que ambos clubes están protagonizando un cara a cara en la cima de la competición, que el resto de equipos no ha podido mantener. Real Madrid ha ganado sus seis partidos para registrar 18 puntos, mientras Barcelona (con partido menos) registra 13 unidades, con cuatro triunfos y un empate.

El camino de Real Madrid y Barcelona antes del clásico

Los dos colosos del balompié español tendrán que jugar una serie de partidos previo al gran compromiso y en los que deberán mantener el ritmo para ese clásico pueda incidir en la zona alta de la tabla.

Por ejemplo, del lado merengue tienen que medirse al Atlético de Madrid (27 de septiembre), Villarreal (4 de octubre) y Getafe (19 de octubre).

Por su parte, los azulgranas tienen, posterior al juego de este jueves pendiente de la sexta jornada contra Real Oviedo, duelos ante Real Sociedad (28 de septiembre), Sevilla (5 de septiembre) y Girona (18 de septiembre).

Así pues, se espera que para este compromiso Barcelona ya pueda contar con dos de sus jugadores estelares hoy lesionados, como Lamine Yamal y Alejandro Balde. Eso sí, aunque queda pendiente saber si Fermín López llegará a la cita, con Gavi siendo el descartado por un proceso de recuperación de 4 a 5 meses.