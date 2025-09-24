Fútbol español

El conmovedor mensaje que Lamine Yamal dedicó a Gavi tras su operación

El delantero del Barça, Lamine Yamal envió un mensaje de aliento a su compañero Gavi

Por Oriana Garcia
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 11:23 am
El centrocampista del Barcelona Gavi, se sometió este martes a una cirugía para corregir una lesión radial en el menisco interno de la rodilla derecha, la misma articulación que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada en el menisco externo en noviembre de 2023. Ante esta situación deberá estar un tiempo prologado de baja y su compañero Yamal no ha dudado en brindarle el apoyo. 

El delantero del Barça, Lamine Yamal envió un mensaje de aliento a su compañero Gavi, quien deberá estar ausente al menos cinco meses, es lo que se estima en principio el tiempo de recuperación de esta operación. 

A través de su red social en instagram, el joven de 18 años publicó una foto junto a Gavi con este mensaje “Mi guerrero, no tengo ninguna duda de que en nada vas a volver siendo el mejor como siempre. Nada puede contigo, todos te esperamos mucha fuerza, te quiero

Plazo de recuperación para Gavi

Gavi, está obligado a cumplir lapso de su recuperación, así lo advirtió el doctor Pedro Luis Ripoll “El plazo de cinco meses es de obligado cumplimiento, nunca puede ser menor puesto que hay que asegurar la consolidación meniscal”.

Fútbol español