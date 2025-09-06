¿Racismo en Disneyland? La controvertida denuncia pública de Raphinha

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes, Raphinha generó una fuerte polémica que involucra al famoso complejo turístico, Disneyland París. El estelar jugador del FC Barcelona acusó al reconocido parque de racismo.

A través de las historias de Instagram de su perfil, el delantero brasileño manifestó su descontento y compartió varios videos en los que se observa a un trabajador disfrazado de Chip (una de las icónicas ardillas del programa Chip y Dale) ignorando al hijo del futbolista.

Denuncia pública de Raphinha

Ante su descontento por el amargo momento vivido por su familia, el atacante blaugrana expresó con franqueza cuánto le molestó lo ocurrido y mencionó las cuentas oficiales de Disneyland y Disney para que pudieran observar la evidencia audiovisual.

''Sus empleados son una desgracia. No se debe tratar a las personas así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no ignorarlos. Prefiero decir que fue un desaire, por no decir otra cosa. Son una desgracia'', expresó el oriundo de Porto Alegre.

Por otro lado, su acusación más seria fue la siguiente: ''Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero, ¿Por qué todos los niños blancos fueron abrazados y mi hijo no?'', sentenció el atacante de 28 años.