Esta semana regresa Belmont at the Big A con una bolsa de $9.45 millones a repartir entre 45 stakes

La New York Racing Association, (NYRA) anunció el calendario de apuestas para el mitin de otoño de 32 días de Belmont 2025 en la Big A, que se va a correr nuevamente en el hipódromo Aqueduct. La competencia comenzará el jueves 11 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre, incluyendo cuatro carreras de Grado 1 y cinco clasificatorias para la Breeders' Cup "Win and You're In".

The Belmont at the Big A comienza el jueves

Este mitin, que se realizará en Aqueduct, ofrecerá un total de 45 carreras de stakes con un valor total de $9.45 millones en premios. La acción del Belmont at the Big A stakes comienza el sábado 13 de septiembre con varias selectivas. El Floral Park de $150,000. Este es un sprint de seis furlongs en césped para potrancas y yeguas de 3 años en adelante. Es seguido el 14 de septiembre con el Athenia de $150,000.

Las pruebas clasificatorias para la Serie Breeders' Cup Challenge, están representadas por el Beldame S. (G2) por $250,000, en 1.800 metros. El Vosburgh (G3), un sprint clasificatorio para la Breeders' Cup Sprint. El Pilgrim (G2) por $200.000 (Juvenile Turf), el Futurity (G3) por $175,000 (Juvenile Turf Sprint) y el las clasificatorias para dos años: Champagne (G1) [Juvenil], y Miss Grillo (G2) [Juvenil Fillies Turf].

La primera prueba Grado 1, será el Joe Hirsch Turf Classic de $500,000, acompañado por el Woodward (G2) de $300,000. También se presentan el Grado 2, $250,000 Gallant Bloom y el Grado 3, $200,000 Belmont Turf Sprint y The Frizette (G1) por $400,000.

El mitin incluirá el Campeonato de Inicio de Otoño se celebrará el 18 de octubre y contará con 10 eventos de inicio con un valor combinado de 970.000 dólares.

El domingo 2 de noviembre, día de cierre, se ofrecerán tres carreras clásicas, incluyendo la Forty Niner (G3) de $175,000, en una milla. La atractiva oferta también incluye la Red Smith (G2) de $250,000 y la Bold Ruler (G3) de $175,000.