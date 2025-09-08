Top Chef VIP es tendencia por beso entre dos caballeros participantes (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los argentinos Juan Soler y Matías Sebastián Ochoa se han vuelto tendencia luego de se hiciera viral un video de ambos dándose un beso en los fogones de “Top Chef VIP”. El actor y el influencer, han creado una gran amistad en el reality de Telemundo, compartiendo momentos únicos que han emocionados a los espectadores.

Beso entre hombres

En un reciente episodio a Matías le tocó cumplir una promesa de darse un beso con Soler, por haber ganado el reto de la semana. Juan que ha participado en grandes producciones mexicanas como “La Fea Más Bella”, estuvo un poco pensativo.

Los otros participantes alentaron a los caballeros para cumplir el reto, a lo que ellos un poco dudoso aceptaron, uniéndose en un pequeño pico para luego soltar carcajadas, demostrando la complicidad, amistad y conexión que existen en los fogones.

“Fue muy divertido, es lo que se dice en Argentina pico rizo”, comentó Juan en el confesionario del programa, cuyo ganador se llevará un premio de nada más y nada menos que $200.000 en efectivo.

Reacciones

El momento ha despertado múltiples comentarios de cariño para ambos, es especial para Matías, quien también nació y creció en Argentina.

El apuesto joven que acumula 3,5 millones de seguidores en Instagram, es uno de los favoritos de los espectadores por su personalidad, sonrisa y buenos platillos que realiza.

Lleva varios retos ganados y siempre utiliza el set de grabación para grabar divertidos vídeos bailando trend tendencias en las plataformas 2.0.