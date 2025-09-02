Farándula

Celinee Santos queda eliminada de "Top Chef VIP 4"

La reina de belleza dominicana fue protagonista de una íncomoda despedida tras su eliminación 

Por Kleimar Reina
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 12:04 am
La modelo y exreina de belleza dominicana, Celinee Santos quedó eliminada del reality culinario "Top Chef VIP" de Telemundo.

Con una participación polémica de principio a fin, la dominicana no terminó de convencer a los jueces con su platillo. De acuerdo a Santos, nunca se imaginó llegar tan lejos en la competencia, pues asegura que en la primera semana se vio eliminada.

Su poca experiencia en la cocina la llevó a ponerse aprueba y atreverse a más, asumiendo los desafíos dentro de los fogones de "Top Chef VIP 4" en cada reto.

Por su parte, su personalidad desafiante e imponente generó problemas con otros compañeros del espacio, sin embargo, durante su despedida fueron arrastrados por Lorena Herrera para darle el adiós del programa a Celinee Santos.

Controversial despedida

Aunque su carácter se impuso durante varias semanas, sus compañeros se vieron en el deber de despedirla con abrazos a petición de Lorena Herrera, quien se sintió vulnerable por su eliminación.

"La pueden felicitar porque también gracias a ella todos llegamos a algún lugar, todos en algún momento estuvimos como equipo", afirmó llorando. 

