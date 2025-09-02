Celinee Santos queda eliminada de "Top Chef VIP 4"

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y exreina de belleza dominicana, Celinee Santos quedó eliminada del reality culinario "Top Chef VIP" de Telemundo.

Con una participación polémica de principio a fin, la dominicana no terminó de convencer a los jueces con su platillo. De acuerdo a Santos, nunca se imaginó llegar tan lejos en la competencia, pues asegura que en la primera semana se vio eliminada.

Su poca experiencia en la cocina la llevó a ponerse aprueba y atreverse a más, asumiendo los desafíos dentro de los fogones de "Top Chef VIP 4" en cada reto.

Por su parte, su personalidad desafiante e imponente generó problemas con otros compañeros del espacio, sin embargo, durante su despedida fueron arrastrados por Lorena Herrera para darle el adiós del programa a Celinee Santos.

Controversial despedida

Aunque su carácter se impuso durante varias semanas, sus compañeros se vieron en el deber de despedirla con abrazos a petición de Lorena Herrera, quien se sintió vulnerable por su eliminación.

"La pueden felicitar porque también gracias a ella todos llegamos a algún lugar, todos en algún momento estuvimos como equipo", afirmó llorando.