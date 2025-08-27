Participante de "Top Chef VIP" se equivocó al hablar de la legendaria Susana Duijm (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La competencia en los fogones de “Top Chef VIP”, sigue más fuerte y firme que nunca para los participantes. En la última gala la Miss República Dominicana 2024 Celinee Santos, realizó un platillo dedicado a Venezuela, y con una historia de la emblemática Miss Mundo 1955 Susana Duijm.

La morena que fue top 20 en el pasado Miss Universo celebrado en México, fue a la valoración con mucha energía y emoción para presentar el platillo que llamó “La arepa coronada”, haciendo referencia a la reina pepiada, llamada así por la fallecida Susana.

Error de Celinee

La modelo y actriz vivió en los fogones un pequeño error, ya que se equivocó en el nombre de Duijm, llamándola Daniela Dao, dejando a varios espectadores impactados.

“Esa arepa tiene historia para Venezuela, está inspirada en una de las misses más bella de la historia, y fue Miss Mundo 1955, una de las mujeres más bella coronadas en Venezuela”, dijo Santos.

En redes sociales criollos han aplaudido el halago de la joven con el país, pero resaltaron que deben tener más cuidado con los nombres y la información que dará en el veredicto del jurado calificador.

“Bien mal que hizo la tarea”, “Un disparate estaba diciendo la Celinee”, “Celinee es un caso serio al menos le puso la nacionalidad venezolana”, “Un insulto a nuestra Reina Pepiada”, son algunas de las opiniones.

Mal momento

Hace días la dominicana estalló en el set de grabación, al decir que sus compañeros no la comprendían y que se sentía totalmente sola en el show.