La Rinconada: Revelado el ajuste contenido de la gran opción de Gaceta Hípica que puede hacerte ganar en el 5y6

Este domingo 26 de octubre se realizará la cuadragésima primera reunión en el hipódromo La Rinconada donde se incluye un total de 13 carreras, entre ellas el magno evento especial: El 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), en distancia de 2.400 metros.

La décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

La Rinconada: Gran opción 5y6 Datos hípicos

La alazana norteamericana Universal Joy es una de las 11 participantes inscritas para esta prueba válida, con la monta del jinete venezolano, quien cumple campaña en Estados Unidos y a la vez, ganador del Kentucky Derby 2022 Sonny León y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Big Valdi.

La cuatroañera se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica y en su última se llevó el triunfo en su debut del día 28 de septiembre con 7 cuerpos de ventaja y dejó tiempo de 80’’3.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 22 de octubre, la presentada por Uzcátegui ajustó 27’’3 para 400 metros, en pelo, contenida y bien publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas