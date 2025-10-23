LVBP: Yonathan Perlaza lideró lluvia de jonrones de las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia masacraron a fuerza de jonrones a los Tiburones de La Guaira con pizarra de 15 a 7 en el estadio Universitario de Caracas; con un total de seis jonrones por parte de su ofensiva para sumar su tercera victoria de la temporada.

La gran bujía de los zulianos fue el ambidiestro Yonathan Perlaza, quien ligó de 5-3 con par de jonrones, uno de ellos grand slam para recolectar hasta ocho carreras empujadas en el compromiso, igualando la marca de la LVBP.

Las Águilas iniciaron con ventaja en el propio primer inning con par de jonrones solitarios de Jaison Chourio y Simón Muzziotti. Después, en el segundo episodio, José Godoy también se iría para la calle con cuadrangular por el jardín izquierdo-central.

Tiburones empató la pizarra en el cierre del segundo, gracias a cuadrangulares de Jimmy Kerrigan y Jadher Areinamo.

El festival de jonrones seguiría en el tercero; con un largo estacazo de Yonathan Perlaza por el jardín izquierdo que empujó dos carreras más para darle nuevamente la ventaja al conjunto zuliano 5 a 3.

Tiburones puso el juego por una con sencillo de Pedro Castellanos que hizo anotar a Gabriel Arias para poner el 5-4.

En el cierre del cuarto, La Guaira tomó la ventaja en la pizarra con triple de Gabriel Arias y luego un sencillo de Máximo Acosta.

El pitcheo escualo pudo mantener a raya a la ofensiva rapaz mientras que en el sexto, Franklin Barreto produjo una más con imparable al derecho para empujar a Jadher Areinamo con la séptima de Tiburones.

El dominio del bullpen salado se terminó en el octavo, cuando las Águilas armaron un mega rally de 10 carreras gracias a doble de Yonathan Perlaza, y grand slams de José Godoy y Yonathan Perlaza, quien igualó la marca de la LVBP de más empujadas en un compromiso con ocho.

Según el historiador Tony Flores (@tonyfloresbbc) es la primera vez en la historia de la LVBP que ocurren dos grand slams en una misma entrada.

El receptor José Godoy también brilló con el madero al irse de 4-3 con cinco empujadas, dos cuadrangulares y dos anotadas.

La decisión

La victoria fue para el relevista Henry Gomez (1-0) y la derrota para Pedro Garcia (0-1).