Norkys Batista no oculta su desagrado por Celinee Santos en "Top Chef VIP"

Los fogones de “Top Chef VIP” se encuentran más encendidos que nunca con las diferencias entre los participantes. Y es que, la actriz venezolana Norkys Batista, no dudo en soltar su filosa lengua sobre lo que piensa y siente de Celinee Santos, Miss República Dominicana 2024.

Una Norkys muy sincera

En uno de los confesionarios Batista que también fue reina de belleza, comentó sobre la mala actitud de la joven con el resto de participantes.

Una situación que no es nada nueva en la vida de Celinee, ya que en el pasado Miss Universo presentó problemas con las candidatas, quienes la tildaron de “grosera y falta de respeto”.

“Yo si creo que es un poco grosera, a lo mejor eso es parte de su personalidad. Ella crees que es Dios, puede pedir y todo se le puede dar. El ego debe bajarlo un poco y entender que no todo el mundo esta para nosotros, se debe tener el respeto por las personas”, aseveró.

La criolla espera que con el pasar de las semanas en el show, la dominicana que solo fue top 20 en el certamen universal en México, pueda tener una mejor actitud y conectar con sus compañeros.

Problema con Carmen

Hace días también Santos tuvo un toma y dame con Carmen Villalobos, la conductora del popular show de Telemundo, afirmando que la tenía molesta por preguntarle cómo estaba quedando su platillo.

“Tú me tenías harta, no me dejabas cocinar, si tienes boca, habla”, exclamó Santos con evidente irritación, una tensión que sobrepasó el límite para sus compañeros y dejó perpleja a la conductora colombiana.