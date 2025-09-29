El jinete venezolano René Díaz exhibió todo su potencial para quedarse con un Stakes de $250 mil

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo, el hipódromo de Remington Park, ubicado en Oklahoma, Ohio, celebró el Oklahoma Derby Day con una cartelera de 10 carreras, que incluyó ocho selectivas, entre ellas el Great West Turf Sprint Stakes como las pruebas de mayor valor, en la cual el jinete venezolano René Díaz se alzó con el triunfo encima del ejemplar Jackman’s Ride de punta a punta.

René Díaz consiguió un stakes por $250.000

Además del Oklahoma Derby (G3), que fue la prueba central de la tarde dominical, con un valor de $400 mil, el Great West Turf Sprint Stakes fue la prueba de alto rango en la tarde en Cincinnati, con una bolsa de $250.000, en la cual René Díaz, encima del ejemplar Jackman’s Ride, se adjudicó el triunfo desde la partida, en la cual mostró toda su experiencia y cualidades para llevar al parque de vencedores a este ejemplar en una prueba sprint de 1.000 metros en pista de grama.

Jackman’s Ride enfrentó a 11 rivales. Al momento de la partida René Díaz, con su conducido se puso a la cabeza del pelotón, donde controló los parciales de la prueba en 21.1 y 43.3, sobre una pista de grama que lució firme. En la recta final, al comando del grupo, mantuvo siempre una ventaja de no mayor de dos cuerpos sobre rivales, que le permitió llegar a la meta muy cómodo en crono de 55.2.

Jackman’s Ride, es un macho castrado de ocho años que dejó un pago sorpresivo de $28.80 a ganador en la taquilla. El hijo de Maclean’s Music consiguió su quinta victoria en la temporada de un total de 14 en campaña de 41 presentaciones, con una producción sobre los 500 mil dólares para sus conexiones. Presentó J. R. Caldwell, para la divisa de Dupy, Wanda y Dupy, Steve.

René Díaz continuará su trabajo en el hipódromo de Remington Park, con un total de 15 montas. Las jornadas hípicas en este recinto se reanudan a partir de este jueves 2 de octubre.