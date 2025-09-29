Escritora de "Harry Potter" se va en contra de Emma Watson

Suscríbete a nuestros canales

La escritora Joanne Rowling​, mejor conocida como J. K. Rowling​, es la mente detrás de la popular saga “Harry Potter”, dándole vida a los exitosos personajes de Harry, Rob y Hermione, esta última interpretada por la actriz británica Emma Watson, con quien hoy vive una fuerte polémica.

Emma muy molesta

Resulta que Rowling​ tiene una postura muy polémica y fuerte sobre personas transexuales, ofreciendo discursos que muchos han rechazado, tildándola como “transfóbica”. Watson, es una de las que sin filtro rechaza las opiniones de la escritora, enalteciendo el respeto y amor por la comunidad.

“Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser. Quiero que las trans sepan que yo y muchas otras personas alrededor del mundo los vemos, los respetamos y los amamos tal como son”, comentó Emma hace tiempo.

Escritora en contra de Emma

Dichas declaraciones hicieron enfurecer a Joanne y romper la buena relación que tenía con la artista. En una reciente publicación de X, la británica tildó a Watson de “ignorante”, por ir en contra de sus pensamientos y de lo que siente por las personas trans en el mundo.

La también productora de cine y guionista, indicó que una de sus protagonistas en “Harry Potter”, buscar generar controversias con el tema.

“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad. Emma como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama”, escribió.

Igualmente, aseveró que es normal el apoyo de Emma con la identidad de género de las personas, ya que tiene poca experiencia en la vida real, ignorando lo que considera que es "normal".