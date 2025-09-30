Estos son los abridores para el primer juego de la serie Yankees vs. Boston (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La rivalidad más antigua del béisbol, Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, tendrá un nuevo capítulo en su historia, cuando se vean las caras este martes en el primero de la Serie de Comodines.

Dicho enfrentamiento que se realizará en la casa del conjunto de la Gran Manzana y contará con un duelo de alto impacto. Durante la campaña regular, Boston dominó la serie particular con nueve victorias sobre cuatro.

El ganador avanzará a una serie divisional que comenzará en Toronto el próximo fin de semana.

Duelo de Zurdos

Por los visitantes, estará el zurdo Garrett Crochet, candidato claro al Cy Young de la Liga Americana. Tiene registro de 18 victorias y cinco derrotas con una efectividad de 2.59 en 32 juegos iniciados.

En 205.1 tercios de entradas lanzadas, Crochet ha permitido 165 imparables, 59 carreras limpias, 24 cuadrangulares, ha otorgado 46 boletos y ha ponchado a 255 contrarios para un whip de 1.03. Los rivales le conectan para .217 de promedio.

Crochet ha lucido dominante contra Nueva York, con una foja de tres victorias sin derrotas con una efectividad de 3.29, sumando 30 ponches y cuatro boletos en 27 innings y un tercio.

Por su parte, los locales tendrán al otro candidato al mismo galardón, el siniestro Max Fried, quien dejó marca en la temporada regular de 19 victorias y cinco derrotas con 2.86 efectividad en 32 aperturas.

En 195.1 tercios de entradas lanzadas, Fried ha permitido 164 imparables, 62 carreras limpias, 14 jonrones, ha otorgado 51 pasaportes y ha recetado 189 chocolates para un whip de 1.10. Los rivales le conectan para .223.

Fried, por su parte, dijo adiós a Atlanta y firmó con los Yankees por ocho años y 218 millones de dólares. Enfrentó tres veces a Boston esta campaña, con fija de una victoria y una derrota con efectividad de 1.96.

Tanto Crochet (canje) como Fried (agencia libre) se incorporaron a estos equipos durante el receso invernal.