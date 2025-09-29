Los Medias Rojas no contarán con este brazo para la Serie de Comodín de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston enfrentarán la Serie de Comodín de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York sin uno de sus pilares en la rotación abridora: Lucas Giolito. El lanzador derecho, quien ha sido clave durante la temporada regular, quedó fuera por una lesión en el codo que lo imposibilita para esta instancia decisiva.

Giolito registró una sólida campaña con Boston, acumulando una efectividad de 3.41, un WHIP de 1.29 y una relación de ponches/boletos de 121/56 en 145 innings lanzados. Sin embargo, en sus dos últimas aperturas mostró señales de deterioro en su comando, otorgando nueve boletos en nueve entradas y permitiendo cinco carreras con ocho hits. Todo apunta a que la molestia en el codo podría haber influido en ese bajón de rendimiento.

Alex Cora confirma la baja y ajusta la rotación

El mánager de los patirrojos, Alex Cora, reconoció que la lesión de Giolito no parece ser grave, pero aseguró que “no estará listo para esta serie”. Ante esta situación, Boston recurrirá a Brayan Bello como abridor para el segundo juego, mientras que el novato Connelly Early sería la opción para el tercer encuentro, si es necesario.

La ausencia de Giolito es un golpe para los Medias Rojas, que enfrentarán a una ofensiva poderosa como la de los Yankees sin uno de sus brazos más confiable en la rotación.

Hendriks también fuera por cirugía en el codo

A esta mala noticia se suma la baja definitiva de Liam Hendriks, quien fue sometido el martes a una cirugía de transposición del nervio cubital derecho con liberación del nervio interóseo posterior. El relevista de 36 años había manifestado su intención de seguir lanzando, pero esta intervención lo descarta por completo para la postemporada.

Se espera que Hendriks entre en la agencia libre durante el invierno, ya que los Medias Rojas probablemente declinen su opción mutua para 2026. Por ahora, se desconoce cómo esta cirugía afectará su disponibilidad para el inicio de la próxima campaña.