Dua Lipa hace bonito homenaje a Gloria Estefan en Miami (+Detalles)

“Conga”, es uno de los temas más icónicos de Gloria Estefan, lanzado en 1985 con la agrupación Miami Sound Machine, en la que también estaba Emilio Estefan. La canción fue tomada por la cantante británica Dua Lipa, quien le dio su toque y estilo en el concierto que realizó el fin de semana en la ciudad del sol.

Show único

Vestida de negro, con su abundante cabellera suelta y moviéndose de lado a lado, fue como Dua realizó la presentación que hizo encender el escenario e hizo despertar gritos en todos los asistentes.

La intérprete “Levitating”, gozó el ritmo de los timbales, la banda y los gritos de la gente, que hicieron sacar su lado salvaje y tropical, quien también lanzó una grosería venezolana, demostrando su cariño por la nación Sudamericana.

Respuesta de Gloria Estefan

La artista cubana no dudo en reaccionar al cover de Dua, con palabras de cariño y respeto de escuchar su legendario tema en la voz de una de las artistas más importante en el mundo, con tres Grammy ganados.

“Me encanta @dualipa y me encantó su versión de #conga aquí en Miami, Gracias. Soy un gran fan”, escribió la estrella latina en Instagram.