Matt Olson exhibe marca única entre jugadores activos en MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Tras finalizar la temporada regular de las Grandes Ligas, vale la pena resaltar par de hitos individuales que ya son parte de la historia del mejor béisbol del mundo.

Una de estas hazañas lleva el nombre de Matt Olson, quien fue uno de los seis jugadores que disputaron las 162 jornadas posibles en esta fase inicial de la Major League Baseball (MLB), con sus respectivos equipos.

Un registro admirable

Lo más destacado de esta titularidad casi indiscutida de Olson, no solo guarda relación con el hecho de que solo 2 inicialistas lograron ese registro (acompañado por Pete Alonso), sino que el primera base de Bravos de Atlanta acumula 782 juegos viendo acción ininterrumpidamente (desde el 2 de mayo de 2021 hasta la actualidad).

Desde hace casi dos décadas no se apreciaba algo similar en Las Mayores, desde que Miguel Tejada superara esa cifra en el 2007, fijando una cadena de 1.152 compromisos en fila (entre el 2000 y 2007).

Es decir, ningún jugador activo en el ''Big Show'' ha sumado tantas jornadas consecutivas sobre el terreno de juego, por lo que Olson hilvana la décimo segunda racha más extensa de partidos en la historia de las Grandes Ligas.

El mejor en este apartado, hasta ahora, ha sido Cal Ripken Jr con 2.632 juegos al hilo entre la temporada 1982 y 1998.