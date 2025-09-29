Alcalde de Panamá habría quedado “enamorado” de esta animadora de Univisión

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada, Panamá celebró por primera vez los Premios Juventud, lo que tuvo al país en el ojo público. El alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, también fue noticia y no precisamente por su labor en esta convocatoria, sino por su vida privada.

En una entrevista para el programa “Clarissima” de Clarissa Molina, el panameño habló de sus ambiciones políticas y también, de sus deseos de conseguir el amor y formar una familia; unas declaraciones que desataron una serie de especulaciones.

La vida sentimental del alcalde

Cuando la presentadora de Univisión le habló directamente de su vida sentimental, Mizrachi no tardó en responder: “No tengo pareja”. Durante el intercambio, indicó que, en relaciones anteriores sus parejas comprendieron trabajar con alguien en el ojo público.

Sin embargo, lo que resaltó en la entrevista fue lo que le exige a su futura compañera: “Primordialmente que sea una persona con seguridad propia, porque no puedes tener celos. Que haga ejercicio. Una mujer que sea cariñosa, cálida y más inteligente que yo”.

En este sentido, dejó claro que no busca alguien que dependa de él, sino alguien con fuerza interior que lo supere intelectualmente. También confesó que le encanta el detalle romántico, las caricias y las palabras bonitas.

¿Está encantado con Clarissa?

La entrevista de Mayer ofrecida a la dominicana no solo dio de qué hablar por todo lo que hablaron, sino por un supuesto coqueteo por parte del político a Molina… ¡o así lo aseguran en las redes sociales!

Esto tomó fuerza cuando surgió una pequeña entrevista que le realizaron a Mizrachi en la ceremonia de los premios. Al preguntarle sobre los cantantes que le gustaría ver en escena, respondió: “Yo quiero ver a Sech”.

Pero, lo que realmente atrapó a todos fue su respuesta cuando le preguntaron a qué chica quisiera ver. Después de decir que no podía revelar su nombre “porque comenzaban los rumores”, se destapó: “Yo creo que la música de Clarissa Molina”; tomando en cuenta que ella no es cantante.

Lo dicho por Mayer, claramente, encendió las alarmas de los internautas, quienes rápidamente reaccionaron: “Demasiado coqueto en la respuesta”, “Ellos siempre tuvieron conexión”, “Hacen linda pareja”, “Cásate con Clarissa ella es”.