Premios Juventud 2025: Estos son los ganadores de la gala

Desde el Centro de Convenciones Figali en la Ciudad de Panamá, se celebran los Premios Juventud 2025, uno de los galardones más importantes de la industria musical latina. Bajo la animación de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, el evento se convirtió en un desfiles de celebridades.

Lista de ganadores

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carin León

Karol G (GANADOR)

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat (GANADOR)

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose (GANADOR)

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Linea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Víctor Mendivil

Girl Power

‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía

‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole

‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

‘En 4’ - Kenia Os & Anitta

‘La Reina (Remix)’ - Lola Índigo, Maria Becerra & Villano Antillano

‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara

‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert

Colaboración OMG

‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign

‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull

‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías (GANADOR)

‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P

‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León

Mejor Dance Track

‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha

‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro (GANADOR)

‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon

‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake

‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco

‘DtMF’ - Bad Bunny (GANADOR)

‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris MJ

‘Hay Lupita’ - Lomiiel

‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone

‘Savage Funk’ - Anitta

‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny (GANADOR)

‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers

‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal

‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid

‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro

‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel

‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums

‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua

‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz

‘Real Gangsta Love’ - Trueno

‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena

‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B

Mejor Álbum Urbano

‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny (GANADOR)

‘Elyte’ - Yandel

‘Funk Generation’ - Anitta

‘La Pantera Negra’ - Myke Towers

‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin

‘Rayo’ - J Balvin

‘San Blas’ - Boza

‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz

‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal

‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike

‘Cosas Pendientes’ - Maluma

‘Latina Foreva’ - Karol G

‘Nuevayol’ - Bad Bunny

‘orióN’ - Boza & ELENA ROSE

‘Priti’ - Danny Ocean & Sech

‘Soltera’ - Shakira (GANADOR)

Mejor Canción Pop/Rhythmic

‘La_playlist.mpeg’ - Emilia

‘Ley Universal’ - Danny Ocean

‘Loveo’ - Daddy Yankee

‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz

‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

‘García’ - Kany García

‘Mientes’ - Reik (GANADOR)

‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo

‘samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert

‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo (GANADOR)

‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís

‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba

‘Una Noche Contigo’ - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz

‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

‘A Mucha Honra’ - Thalía

‘El Viaje’ - Luis Fonsi

‘Haashville’ - Ha*Ash

‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky

‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy

‘Milagro’- Sebastián Yatra

‘Panorama’- Reik

‘Reflexa’ - Danny Ocean

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

‘Ya Es Mañana’ - Morat

Tropical Hit

‘Alé Alé’ - Marc Anthony

‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny

‘Desde Hoy’ - Natti Natasha

‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo

‘Fuera de Lugar’ - Venesti

‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce

‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo

‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa

‘Raíces’ - Gloria Estefan

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G (GANADOR)

Tropical Mix

‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki

‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido

‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. DJ Buddha

‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana

‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives

‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León

‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

‘Amor’ - Danny Ocean

‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna

‘Uwaie’ - Kapo

Mejor Álbum Tropical

‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George

‘Coexistencia’ - Luis Figueroa

‘Cuatro’- Camilo

‘Eterno’ - Prince Royce

‘Muévanse’- Marc Anthony

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

‘Raíces’- Gloria Estefan

‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona

‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León (GANADOR)

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano

‘Corazón de Piedra’ - Xavi

‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma

‘Morena Canela’ - Chino Pacas

‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez & Netón Vega

‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

‘Amé’ - Christian Nodal

‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández

‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Edén Muñoz

‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar

‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R. Conriquez

‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda

‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida

‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez

‘Holanda’ - Linea Personal

‘Loco’ - Netón Vega

‘Me Prometí’ - Iván Cornejo

‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte

‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León (GANADOR)

‘Eden’ - Edén Muñoz

‘Encuentros’ - Becky G

‘Evolución’ - Grupo Firme

‘Éxodo’ - Peso Pluma

‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera

‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega

‘Next’ - Xavi

‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADOR)

Mi Actriz Preferida

Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar (GANADOR)

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran

Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Creator Del Año

Doris Jocelyn

Fede Vigevani

Isabella Ladera

Jessica Judith Ortiz

Jorge Chacón

Creator Con Causa

Aaron Murphy

Alex Serrano

Alexis Omman

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Mejor LOL

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

Los Chicaneros

#GettingReadyWith

Alex Barozzi

Berenice Castro

Chantal Torres

Florencia Guillot Dorssi

Yayis Villarreal

Podcast del Año

El Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!

Casados y Complicados

Date Cuenta Podcast

Indomables con Regina Carrot

Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

Emilio Antun

Envinadas

Karime Kooler

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luisito Comunica

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero