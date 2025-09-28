Charlie Sheen afirma que se acostó con 47 mil mujeres

Suscríbete a nuestros canales

El actor Charlie Sheen, conocido por su personaje en “Two and a Half Men” confesó cómo llevó su caótica vida al límite de los excesos en una reveladora entrevista en el pódcast Impaulsive con Logan Paul y Mike Majlak.

Una charla profundamente sincera, Sheen abordó la magnitud de sus excesos, dio detalles desconocidos de su pasado y explicó cómo la influencia de sus hijos fue el motor para buscar la sobriedad y transformar su vida.

Se acostó con "47.000 mujeres"

Durante el episodio, Charlie Sheen confesó que mantuvo relaciones sexuales con 47 mil mujeres, un número inédito incluso para los estándares de Hollywood. Esto es el claro reflejo de la conducta abusiva que mantenía en aquellos años.

El actor explicó que sus decisiones no obedecían a un patrón, sino a una "inercia" que lo llevaba a situaciones de límite. "No hubo una única fuerza impulsora detrás de mis decisiones... Con quién iba a relacionarme o qué drogas decidía probar", dice una publicación de TMZ.

Su vida sexual comenzó a los 15 años con una mujer a la que contactó a través de las Páginas Amarillas, este inicio temprano marcó su vida, convirtiendolo en un adicto al sexo.

Hace 8 años, Charlie Sheen transformó por completo su vida e inició la reconstrucción de la relación con sus hijos, que fue motor clave para un cambio.