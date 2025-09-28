Wilfredo Tovar al incorporarse con Leones: "Vamos a estar unidos hasta lo último"

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez falta menos para que suene por primera vez la voz de "play ball" en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, por lo que los Leones del Caracas ya se encuentran concentrando en su minicamp.

Entre los jugadores que se reportaron desde el primer día de pretemporada, se encuentra Wilfredo Tovar, uno de los referentes de la escuadra capitalina, quien comparte su análisis de lo que será la venidera campaña.

"Un año más para dar lo mejor de mí y ayudar a los muchachos. Creo que lo que se vive en el club house es algo muy bonito, estamos todos en la misma página", manifiesta el infielder tras sumarse a los entrenamientos.

Extrañaba volver

Durante la temporada muerta, Tovar ha expresado extrañar "un montón" al equipo melenudo. Del mismo modo, considera que tanto él y sus compañeros están dando "el 100%" para aportar su mejor versión posible.

Luchar por el título 22

Los Leones del Caracas no pudieron clasificarse al pasado Round Robin. Aun así, el infielder menciona que la clave para revertir esa situación es "estar unidos", con cada quien haciendo su trabajo: "Este es un nuevo año lleno de bendiciones".

"Vamos que estar unidos hasta lo último, hasta levantar el título número 22", sentencia Tovar con respecto a sus expectativas para la temporada con los Leones, para lo cual considera a la fanaticada como aspecto clave "ellos siempre han estado ahí con nosotros".