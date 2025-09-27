Leones del Caracas inicia sus trabajos con varios "caballos" en el terreno

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas están de regreso. Luego de una temporada sumamente complicada, en la que no lograron clasificar al Round Robin, el conjunto melenudo tiene un objetivo bastante claro para la próxima campaña de nuestra pelota: redimirse de los malos resultados de hace un año y buscar un título que les de nuevamente el privilegio de jugar la Serie del Caribe en casa.

Con esta meta en mente, los capitalinos regresaron al diamante este sábado 27 de septiembre, en el Estadio Forum La Guaira, para el primer día del minicamp de entrenamientos, en donde desde ya se puede ver a un nutrido grupo de peloteros que buscarán hacer el equipo. Además, cabe acotar que, dentro de este grupo, se encuentran varios "caballos" importantes del equipo.

Leones del Caracas arranca con todo

Por medio de sus distintos canales informativos, los Leones del Caracas publicaron la lista completa de peloteros que se reportaron al primer día de entrenamientos no oficiales en La Guaira, sitio en donde los melenudos trabajarán durante varios días consecutivos.

Sin duda alguna, entre los nombres más rimbombantes de los jugadores que dijeron presente en este primer día se encuentran los de Oswaldo Arcia, José Rondón y Wilfredo Tovar, tres toleteros que han sido claves durante los últimos años para el manager del equipo, José Alguacil.

Otras piezas interesantes son Aldrem Corredor, Brainer Bonaci, Yoimer Camacho, Miguel Rodríguez, José Mujica y Gersel Pitre.

Peloteros incorporados al primer día del minicamp de Leones del Caracas:

Lanzadores:

Carlos Romero

Miguel Rodríguez

Josep Chirinos

José Marcos Torres

Yoimer Camacho

Mikell Manzano

Rito Lugo

José Guzmán

Ronald Herrera

José Mujica

Alvin Herrera

Junior Flores

Simón Leandro

Dereck Corro

Infielders:

Wilfredo Tovar

Brainer Bonaci

Aldrem Corredor

Dereck Salom

Catchers:

Gersel Pitre

Ángel Díaz

Jeferson Morales

Oufielders: