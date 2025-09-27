Tiburones de La Guaira celebra el regreso de un pitcher con experiencia en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira saltaron al terreno de juego del Estadio Universitario de Caracas desde el 15 de septiembre con una misión bastante clara: recuperar la competitividad mostrada hace no mucho y volver a ser un equipo capaz de pelear por un cupo a la postemporada, y por un nuevo campeonato de la LVBP.

El equipo que dirigirá ahora Gregorio Petit se ha movido de manera importante durante toda la temporada muerta, con la misión de armar un equipo que tenga la fortaleza necesaria para ser un candidato al título.

Para intentar pelear por el título nuevamente, tal y como lo hicieron en la 2023/24, los Tiburones de La Guaira contarán desde el principio con piezas de muy buen nivel, y además, según adelantó el periodista Daniel Álvarez Montes, han llegado a un acuerdo con un brazo que tiene casi 10 años sin lanzar en Venezuela, y que cuenta con experiencia en MLB y en Asia: William Cuevas.

Regresa William Cuevas

Según comunicó el ya mencionado periodista en su cuenta de X (Twitter), los Tiburones de La Guaira han alcanzado un acuerdo contractual para contar con los servicios del veterano derecho William Cuevas, veterano derecho que está próximo a cumplir 35 años de edad, y que ha tenido una carrera envidiable en el beisbol asiático.

William Cuevas cuenta con tres temporadas de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, todas con La Guaira, pero no lanza en nuestro país desde la zafra 2016/17. Justamente en los meses previos a su última campaña en Venezuela, el oriundo de Caracas hizo su estreno en Grandes Ligas, con el uniforme de Boston. En 2017 y 2018 tuvo otras dos breves pasantías en la Gran Carpa, antes de darle un vuelco a su carrera.

En 2019, el lanzador venezolano firmó con los KT Wiz, equipo que hace vida en el beisbol profesional de Corea. Con dicha organización se mantuvo por siete temporadas, y dejó efectividad vitalicia de 3.93, además de récord de 55 triunfos y 45 derrotas en 149 apariciones, todas como abridor.

De esta manera, los Tiburones de La Guaira celebran el regreso de William Cuevas, quien en su última experiencia en Venezuela dejó marca de 6-0 y efectividad de 2.08 en 11 aperturas, además de un WHIP colosal de 0.98. Sin duda, un brazo digno de respeto en nuestro circuito.