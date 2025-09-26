¿Qué espera José "Cafecito" Martínez de la temporada 2025-2026 de la LVBP?

Suscríbete a nuestros canales

José "Cafecito" Martínez es uno de los nombres más reconocidos y respetados de toda la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ya que cuenta con una trayectoria más que exitosa. A sus 37 años de edad todavía siente que tiene mucho por aportarle a la pelota, y una de esas cosas es un título con Tigres de Aragua.

La temporada 2025-2026 está a la vuelta de la esquina, y para el guairense no es más que otra oportunidad de seguir haciendo historia. Ahora, con un elenco aragüeño repotenciado y lleno de peloteros de calidad, la ilusión de conquistar el campeonato va creciendo con el pasar de las semanas.

Cafecito quiere alzar el título

Los entrenamientos de pretemporada ya arrancaron en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, y como era de esperarse la presencia de José "Cafecito" Martínez fue una de las primeras en hacerse notar con el grupo. Y es que tal como viene sucediendo en los últimos años, su liderazgo juega un papel importante dentro del clubhouse.

"Estoy muy entusiasmado, tomando esto como un nuevo reto en mi carrera. Así me lo tracé desde que comencé a prepararme. Hay muchas caras nuevas. La gerencia ha hecho un buen trabajo para armar un gran equipo", comentó Cafecito en una reciente entrevista.

De hecho, entre esas caras nuevas con las que cuenta el equipo para esta zafra resaltan dos que no son precisamente peloteros: Víctor Gárate y Oswaldo Guillén. Mientras el primero está realizando un gran trabajo a nivel gerencial respecto a las contrataciones, el segundo llega con la misión de seguir haciendo historia como manager en el torneo criollo.

"Quiero aportar mi experiencia y pelear por el título. Mención honorífica a Oswaldo Guillén, porque creo que será un gran año para nosotros bajo su tutela", cerró.

Durante la temporada pasada, José "Cafecito" Martínez dejó un promedio al bate de .314 producto de 64 imparables en 204 turnos al bate, con 10 dobles, siete jonrones, 44 carreras impulsadas, 28 anotadas y .892 de OPS. Cabe agregar que fue el líder de los Tigres de Aragua en los apartados de cuadrangulares y remolcadas.