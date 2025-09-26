Estos son los cambios que han realizado Tigres de Aragua desde la llegada de Víctor Gárate

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un equipo que está trabajando con la mente bien puesta en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), esos sin duda son los Tigres de Aragua. Y es que hablamos de una organización que acertó al incorporar a su gerencia deportiva a Víctor Gárate, quien desde hace años se ha caracterizado por concretar muy buenos cambios a sus novenas.

Vale mencionar que los bengalíes arrancaron sus entrenamientos de pretemporada durante esta semana en el Estadio José Pérez Colmenares, con un total de 25 peloteros hasta los momentos. Recordemos que tendrán su debut en la zafra contra los Cardenales de Lara, el próximo 15 de octubre en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Tigres y unos cambios que apuntan al título

La adición de Víctor Gárate a la organización aragüeña no ha sido la única, pero sí una de las más destacadas de este año. De hecho, una semana antes los Tigres habían anunciado la contratación de Oswaldo Guillén como su manager. Justamente, ambos se convirtieron en las grandes apuestas de la franquicia en su intento por regresar a la cima de la pelota criolla.

Ya con el nuevo gerente deportivo cumpliendo sus funciones, el movimiento en el mercado no tardó en hacerse notar. Hasta la fecha, el conjunto aragüeño ha pactado un total de cinco cambios: dos con Cardenales de Lara, otro dos con Navegantes del Magallanes, y uno con Águilas del Zulia.

Cambios de Tigres de Aragua con Cardenales de Lara

Gorkys Hernández (OF) por Yorger Bautista (OF) y Adrián Bohórquez (LD).

José Sibrián (C) por Alejandro Chiquillo (LD).

Cambios de Tigres de Aragua con Navegantes del Magallanes

José Peraza (IF), Deolis Guerra (LD), Kervin Castro (LD), Jhan Zambrano (LD) y Franklin Gómez (LZ) por Thairo Estrada (INF), Luis Sardiñas (INF) y Ángel Bastardo (LD).

Eduard Bazardo (LD), Edwar Colina (LD) y Wilfred Alvarado (LD) por Inmer Lobo (LZ) y José Suárez (LZ).

Cambios de Tigres de Aragua con Águilas del Zulia