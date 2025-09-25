Cardenales de Lara y Tigres de Aragua protagonizan cambio con Gorkys Hernández como protagonista

Suscríbete a nuestros canales

Los equipos que hacen vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) continúan moviéndose en el mercado de cara a la temporada 2025-2026. En la noche de este jueves, Cardenales de Lara y Tigres de Aragua pactaron un cambio que sorprendió a más de un fanático, ya que la figura involucrada se trató de Gorkys Hernández.

Gorkys va por otro título

Luego de una campaña 2024-2025 en la que volvió a dejar grandes números, además de alzar el campeonato con los crepusculares, ahora Gorkys Hernández afrontará un nuevo e interesante reto. Esta vez tendrá la responsabilidad de liderar los jardines en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, su nuevo hogar con el elenco bengalí.

Con este cambio, ahora los Tigres contarán con la veteranía y solidez del oriundo de Güiria, mientras que Cardenales suma a los prospectos Yorger Bautista, y Adrián Bohórquez, outfielder y lanzador respectivamente.

Durante la zafra pasada, Gorkys Hernández bateó para .300 de promedio producto de 61 imparables en 203 turnos al bate, con seis dobles, cuatro vuelacercas, 20 carreras impulsadas, 40 anotadas, y 27 bases robadas. Vale resaltar que se trató del pelotero con más almohadillas estafadas durante dicha temporada.