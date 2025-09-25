Sandy León avisa cuándo se reportará con Navegantes del Magallanes (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Sandy León está más que motivado para ser parte de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Y es que a sus 36 años de edad todavía siente que tiene mucho por aportarle no solo al torneo, sino también a su nueva organización: Navegantes del Magallanes.

Como muchos recordarán, el experimentado receptor fue parte de un mega cambio que protagonizaron los carabobeños con las Águilas del Zulia a mediados de junio, donde también llegaron Ángel Reyes, Rougned Odor, José David Pirela y Jefferson Medina. Con esos nuevos nombres, sumado a otros talentos jóvenes y de mayor experiencia, la Nave apunta a pelear el campeonato.

Sandy, ¿desde el primer día con Magallanes?

El 2025 no ha sido del todo productivo para Sandy León en las Grandes Ligas, pues apenas ha participado en cinco compromisos con los Bravos de Atlanta. Con ese panorama, además del hecho que el equipo no avanzará a la postemporada, todo parece indicar que el marabino podría reportarse desde temprano con los Navegantes del Magallanes.

"Mi idea es estar desde el inicio de la temporada, con el favor de Dios. Solo me falta concretar algunos detalles de mi contrato. Sin embargo, la intención es jugar desde el primer día", señaló el grandesligas en una reciente entrevista.

Tanto para Sandy como para muchos beisbolistas, la LVBP es un torneo que no solo es capaz de generar emociones, sino que también muestra un nivel altísimo de competitividad. Es por eso que su experiencia detrás del plato será clave para que el elenco carabobeño sea uno de los serios candidatos al título.

"Venezuela es una liga donde se juega para ganar. Cada juego importa y cada lanzamiento cuenta, y eso es lo que quiero transmitirles a mis compañeros; no tanto mi experiencia en el beisbol, sino hacerles entender que se juega para ganar y lo importante que es estar en la misma página, con el mismo objetivo", apuntó.

Vale recordar que Sandy León fue parte de los rapaces durante la temporada 2024-2025. En 34 encuentros bateó para .239 de promedio producto de 22 imparables en 92 visitas al plato, con cinco dobles, cuatro jonrones, 18 carreras impulsadas, 13 anotadas, y .784 de OPS.

"A los fanáticos quiero darles las gracias por la bienvenida y por el apoyo que me han mostrado desde que llegué al equipo. De mi parte, siempre verán el 100% en cada partido para ayudar al equipo a ganar y poder llegar a una final y conquistarla", finalizó.