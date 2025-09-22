Magallanes ya tiene casi definida su rotación de pitcheo para octubre y noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes han dado muchísimo de qué hablar en esta temporada muerta dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. "La Nave" ha logrado realizar movimientos importantes de la mano de su nuevo gerente, Federico Rojas Zabolotnyj, y luce como uno de los equipos que mejor se ha reforzado de cara a esta nueva zafra.

En cuanto a piezas adquiridas vía cambio, los filibusteros se han traído a jugadores de buen nivel, como Ángel Reyes, Rougned Odor, Thairo Estrada, Sandy León o José Suárez. Del mismo modo, las firmas de importados de la talla de Yasiel Puig, Zach Plesac o Alex Claudio, han agigantado la emoción de los aficionados.

Si bien la toletería de los Navegantes del Magallanes luce sumamente sólida, no es el único punto fuerte del equipo. En el cuerpo de lanzadores, los carabobeños cuentan también con jugadores de primer nivel, y en declaraciones de la gerencia para "El Emergente", queda claro que la organización tiene una idea clara de cómo se verá la rotación en los primeros dos meses.

Rotación "definida" para octubre y noviembre

En un principio, los Navegantes del Magallanes apelarán a dos nombres importantes para ser los dos primeros abridores de la rotación del equipo: Junior Guerra, pitcher del año en la pasada campaña, y el zurdo Ricardo Sánchez, quien viene de ver acción en México.

Para el primer mes de competición, esta rotación podría estar completada por el estelar Zach Plesac (quien tiene permiso hasta el 9 de noviembre), y por el dominicano Leonardo Taveras (quien jugará hasta el 15 de noviembre).

Del mismo modo, para el mes de noviembre, Magallanes podría contar con piezas como el grandesligas José Suárez, y con el joven lanzador estadounidense Jonny Cuevas, quien formará parte de la rotación. De esta manera, el cuerpo de lanzadores filibustero se podría ver de la siguiente manera:

Rotación para octubre:

Junior Guerra

Ricardo Sánchez

Zach Plesac

Leonardo Taveras

Luis Martínez

Rotación para noviembre: