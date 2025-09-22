¡Histórico! Conoce los equipos con récord negativo que aún así están en puestos de Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Grandes Ligas ha estado vibrante desde el Opening Day y cuando ya estamos en la recta final de la ronda regular, vemos que varios equipo fueron de menos a más y están en la pelea por clasificar a los Playoffs. Desde este lunes 22 de septiembre, estaremos en la última semana de los 162 juegos.

En el beisbol, un récord negativo suele ser sinónimo de quedar fuera de la postemporada. Sin embargo, la historia demuestra que algunos equipos lograron revertir la situación y alcanzar octubre pese a pasar la mayor parte del año con marca negativa. En la presente campaña 2025, hasta tres equipos han revertido esa situación y están en la lucha por un cupo en los Playoffs de octubre. Esos elencos son Guardianes de Cleveland, D-Backs de Arizona y Rojos de Cincinnati.

Una temporada de menos a más

Según Sarah Langs en su cuenta X, los Guardianes, Diamondbacks y Rojos lograron mantenerse en la pelea pese a pasar buena parte de la temporada con récord perdedor. Cleveland estuvo por debajo de .500 hasta el juego 139, Arizona hasta el 149 y Cincinnati incluso hasta el 151, demostrando que un cierre fuerte puede cambiar por completo el destino de un equipo.

La historia ofrece otros precedentes notables. Los Padres de 2005 estuvieron con balance negativo hasta el juego 157, los Mets de 1973 hasta el 153, los Mellizos de 2009 hasta el 143 y los Dodgers de 2008 hasta el 139. Todos alcanzaron la postemporada, confirmando que en el béisbol nada está escrito y que una mala primera mitad no impide soñar con octubre.

A la fecha de hoy, los Guardianes de Cleveland están entre los cuatro equipos del Wild Card de la Liga Americana, con récord de 84-72. D-Backs está a un juego de los Mets de Nueva York y Rojos están dentro del comodín con récord de 80-76.