Play by Play

Play by Play

ATL 6
DET 5


CLE 6
MIN 0


CLE 6
MIN 0
B: 1
S: 1
O: 3
WSH 5
NYM 3


CHC 3
CIN 4
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 0
PIT 2


BOS 3
TB 1
B: 0
S: 0
O: 0
MIA 3
TEX 2
B: 0
S: 0
O: 2
NYY 5
BAL 0
B: 2
S: 2
O: 3
SEA 4
HOU 0
B: 0
S: 1
O: 2
TOR 1
KC 2
B: 0
S: 0
O: 2
SD 1
CWS 2
B: 0
S: 0
O: 0
MIL 1
STL 2
B: 3
S: 1
O: 3
LAA 1
COL 0
B: 2
S: 0
O: 2
PHI 2
AZ 1
B: 0
S: 0
O: 0
Pre-Game
SF 0
LAD 0

CLE
83-71 (.539)
6
Baja 6th 3 outs
0

MIN
66-88 (.429)
Al regreso
Daniel Schneemann
Daniel Schneemann
José Ramírez
José Ramírez
Kyle Manzardo
Kyle Manzardo
Así defienden
A. Martin J. Outman C. McCusker E. Julien L. Keaschall R. Lewis B. Lee M. Gasper M. Abel
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 6 0 - - - 6 8 0
0 0 0 0 0 0 - - - 0 3 0
Entradas CLE MIN
Steven Kwan pega sencillo con rodado a jardinero central James Outman. Brayan Rocchio anota Petey Halpin anota. 2 0
Kyle Manzardo pega sencillo con línea a jardinero derecho Carson McCusker. Daniel Schneemann anota José Ramírez a 3ra. 3 0
Gabriel Arias pega doble (24) con elevado fuerte a jardinero central James Outman. José Ramírez anota Kyle Manzardo anota. 5 0
C.J. Kayfus pega sencillo con rodado a jardinero central James Outman. Gabriel Arias anota. 6 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 4-1 0 0 2 .275
D. Schneemann RF 3-0 1 0 0 .212
J. Ramírez 3B 2-1 1 0 0 .283
K. Manzardo DH 3-1 1 0 1 .236
G. Arias SS 3-2 1 0 2 .226
C. Kayfus 1B 2-1 0 0 1 .220
B. Rocchio 2B 3-1 1 0 0 .232
P. Halpin CF 3-1 1 0 0 .333
A. Hedges C 2-0 0 0 0 .149




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Allen 6.0 0 3 4 81-49 4.19
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Buxton DH 2-1 0 0 0 .266
A. Martin LF 2-0 0 0 0 .296
L. Keaschall 2B 2-0 0 0 0 .307
R. Lewis 3B 2-0 0 0 0 .236
B. Lee SS 2-0 0 0 0 .239
C. McCusker RF 2-1 0 0 0 .222
E. Julien 1B 2-1 0 0 0 .202
M. Gasper C 2-0 0 0 0 .160
J. Outman CF 2-0 0 0 0 .147




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Bailey Ober 5.0 6 8 1 90-56 5.32
Mick Abel 1.0 0 0 1 14-9 7.50

Cleveland
Minnesota
8 H 3
0 HR 0
9 TB 3
4 DEB 1

Cleveland
Minnesota
4 K 2
49 ST 65
3 H 8
1 BB 2
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 70 .548 - L5
Guardians 83 71 .539 1.5 W9
Royals 77 77 .500 7.5 W1
Twins 66 88 .429 18.5 L4
White Sox 58 96 .377 26.5 W1
Probabilidad de ganar
98.4 %
6 parte baja
(B:1 S:1 O:3)

Cleveland 6 - 0 Minnesota
Byron Buxton batea elevado de out a jardinero central Petey Halpin.
Datos del encuentro
Estadio: Target Field
Localidad: Minneapolis, Minnesota
El clima: Partly Cloudy, 71 ºF
Capacidad: 38.544
Árbitros:
Home Plate: Jacob Metz
1era base: Nick Mahrley
2da base: Vic Carapazza
3era base: Jonathan Parra
ATL 6
DET 5


CLE 6
MIN 0


Baja 6th ver en vivo
CLE 6
MIN 0
B: 1
S: 1
O: 3
WSH 5
NYM 3


Alta 8th ver en vivo
CHC 3
CIN 4
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 0
PIT 2


Baja 6th ver en vivo
BOS 3
TB 1
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 6th ver en vivo
MIA 3
TEX 2
B: 0
S: 0
O: 2
Alta 5th ver en vivo
NYY 5
BAL 0
B: 2
S: 2
O: 3
Alta 5th ver en vivo
SEA 4
HOU 0
B: 0
S: 1
O: 2
Alta 7th ver en vivo
TOR 1
KC 2
B: 0
S: 0
O: 2
Alta 6th ver en vivo
SD 1
CWS 2
B: 0
S: 0
O: 0
Baja 5th ver en vivo
MIL 1
STL 2
B: 3
S: 1
O: 3
Alta 3rd ver en vivo
LAA 1
COL 0
B: 2
S: 0
O: 2
Alta 3rd ver en vivo
PHI 2
AZ 1
B: 0
S: 0
O: 0
Pre-Game
SF 0
LAD 0
Cleveland Guardians
83-71 (.539)
6
Baja 6th
3 outs
0
Minnesota Twins
66-88 (.429)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 4-1 0 0 2 .275
D. Schneemann RF 3-0 1 0 0 .212
J. Ramírez 3B 2-1 1 0 0 .283
K. Manzardo DH 3-1 1 0 1 .236
G. Arias SS 3-2 1 0 2 .226
C. Kayfus 1B 2-1 0 0 1 .220
B. Rocchio 2B 3-1 1 0 0 .232
P. Halpin CF 3-1 1 0 0 .333
A. Hedges C 2-0 0 0 0 .149




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Logan Allen 6.0 0 3 4 81-49 4.19
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Buxton DH 2-1 0 0 0 .266
A. Martin LF 2-0 0 0 0 .296
L. Keaschall 2B 2-0 0 0 0 .307
R. Lewis 3B 2-0 0 0 0 .236
B. Lee SS 2-0 0 0 0 .239
C. McCusker RF 2-1 0 0 0 .222
E. Julien 1B 2-1 0 0 0 .202
M. Gasper C 2-0 0 0 0 .160
J. Outman CF 2-0 0 0 0 .147




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Bailey Ober 5.0 6 8 1 90-56 5.32
Mick Abel 1.0 0 0 1 14-9 7.50
Probabilidad de ganar
98.4 %
6 parte baja (B:1 S:1 O:3)

Cleveland 6 - 0 Minnesota
Byron Buxton batea elevado de out a jardinero central Petey Halpin.

Cleveland
Minnesota
8 H 3
0 HR 0
9 TB 3
4 DEB 1

Cleveland
Minnesota
4 K 2
49 ST 65
3 H 8
1 BB 2
Al regreso
Daniel Schneemann
Daniel Schneemann
José Ramírez
José Ramírez
Kyle Manzardo
Kyle Manzardo
Así defienden
A. Martin J. Outman C. McCusker E. Julien L. Keaschall R. Lewis B. Lee M. Gasper M. Abel
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Guardians 0 0 0 0 6 0 - - - 6 8 0
Twins 0 0 0 0 0 0 - - - 0 3 0
Entradas CLE MIN
alta Steven Kwan pega sencillo con rodado a jardinero central James Outman. Brayan Rocchio anota Petey Halpin anota. 2 0
alta Kyle Manzardo pega sencillo con línea a jardinero derecho Carson McCusker. Daniel Schneemann anota José Ramírez a 3ra. 3 0
alta Gabriel Arias pega doble (24) con elevado fuerte a jardinero central James Outman. José Ramírez anota Kyle Manzardo anota. 5 0
alta C.J. Kayfus pega sencillo con rodado a jardinero central James Outman. Gabriel Arias anota. 6 0
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 70 .548 - L5
Guardians 83 71 .539 1.5 W9
Royals 77 77 .500 7.5 W1
Twins 66 88 .429 18.5 L4
White Sox 58 96 .377 26.5 W1
Datos del encuentro
Estadio: Target Field
Localidad: Minneapolis, Minnesota
El clima: Partly Cloudy, 71 ºF
Capacidad: 38.544
Árbitros:
Home Plate: Jacob Metz
1era base: Nick Mahrley
2da base: Vic Carapazza
3era base: Jonathan Parra

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Kylian Mbappé La Rinconada Jesus Luzardo Cristiano Ronaldo
Sabado 20 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)