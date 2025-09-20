|1
|Entradas
|CLE
|MIN
|5º
|Steven Kwan pega sencillo con rodado a jardinero central James Outman. Brayan Rocchio anota Petey Halpin anota.
|2
|0
|5º
|Kyle Manzardo pega sencillo con línea a jardinero derecho Carson McCusker. Daniel Schneemann anota José Ramírez a 3ra.
|3
|0
|5º
|Gabriel Arias pega doble (24) con elevado fuerte a jardinero central James Outman. José Ramírez anota Kyle Manzardo anota.
|5
|0
|5º
|C.J. Kayfus pega sencillo con rodado a jardinero central James Outman. Gabriel Arias anota.
|6
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Kwan LF
|4-1
|0
|0
|2
|.275
|D. Schneemann RF
|3-0
|1
|0
|0
|.212
|J. Ramírez 3B
|2-1
|1
|0
|0
|.283
|K. Manzardo DH
|3-1
|1
|0
|1
|.236
|G. Arias SS
|3-2
|1
|0
|2
|.226
|C. Kayfus 1B
|2-1
|0
|0
|1
|.220
|B. Rocchio 2B
|3-1
|1
|0
|0
|.232
|P. Halpin CF
|3-1
|1
|0
|0
|.333
|A. Hedges C
|2-0
|0
|0
|0
|.149
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Logan Allen
|6.0
|0
|3
|4
|81-49
|4.19
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|B. Buxton DH
|2-1
|0
|0
|0
|.266
|A. Martin LF
|2-0
|0
|0
|0
|.296
|L. Keaschall 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.307
|R. Lewis 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.236
|B. Lee SS
|2-0
|0
|0
|0
|.239
|C. McCusker RF
|2-1
|0
|0
|0
|.222
|E. Julien 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.202
|M. Gasper C
|2-0
|0
|0
|0
|.160
|J. Outman CF
|2-0
|0
|0
|0
|.147
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Bailey Ober
|5.0
|6
|8
|1
|90-56
|5.32
|Mick Abel
|1.0
|0
|0
|1
|14-9
|7.50
|
Cleveland
|
Minnesota
|8
|H
|3
|0
|HR
|0
|9
|TB
|3
|4
|DEB
|1
|
Cleveland
|
Minnesota
|4
|K
|2
|49
|ST
|65
|3
|H
|8
|1
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Guardians
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|-
|-
|-
|6
|8
|0
|Twins
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|0
|3
|0
