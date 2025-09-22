Postemporada MLB 2025: Fechas Clave y Camino a la Serie Mundial (+Fechas)

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la postemporada de la MLB para 2025 ya está definido y promete una recta final cargada de emoción y grandes enfrentamientos. La etapa de playoffs comenzará el martes 30 de septiembre con las series de comodines, donde los equipos clasificados vía Wild Card y los líderes divisionales con menor récord se jugarán el pase en duelos al mejor de tres encuentros.

A partir de ahí, el camino hacia el campeonato cobrará intensidad con las Series Divisionales, las Series de Campeonato y la esperada Serie Mundial, cuya fecha de inicio está marcada para el viernes 24 de octubre en el estadio del campeón de liga con el mejor récord de la temporada regular.

Calendario detallado de la postemporada MLB 2025

Las Series de Comodines, que abren la postemporada el 30 de septiembre, se disputarán en eliminatorias cortas al mejor de tres juegos y concluyen el 3 de octubre. En estas series, el tercer clasificado se enfrenta al sexto, y el cuarto al quinto en cada liga, buscando avanzar a la siguiente ronda.

Los equipos que ganen avanzarán a las Series Divisionales, que comienzan el sábado 4 de octubre. Estas series se juegan al mejor de cinco partidos y podrían extenderse hasta el viernes 10 de octubre en la Liga Americana y el sábado 11 en la Liga Nacional.

Posteriormente, las Series de Campeonato toman protagonismo, iniciando el domingo 12 de octubre en la Liga Americana y el lunes 13 en la Liga Nacional. Estos enfrentamientos se desarrollan bajo el formato al mejor de siete juegos, con jornadas intensas hasta el lunes 20 y martes 21 de octubre para eventuales séptimos partidos. Cada liga contempla días de descanso estratégica, permitiendo a los equipos recuperarse y ajustar sus rotaciones de lanzadores.

Fechas clave y el inicio de la Serie Mundial

La gran cita del béisbol, la Serie Mundial 2025, está programada para iniciar el viernes 24 de octubre y podría extenderse hasta el sábado 1 de noviembre en caso de que la serie se vaya a siete partidos. El duelo, que enfrentará a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional, se jugará bajo el formato tradicional al mejor de siete y tiene contemplados días de descanso y cambios de sede el domingo 26 y jueves 30 de octubre. El equipo con el mejor récord de la temporada regular tendrá la ventaja de recibir el primer partido en casa, lo que añade un componente extra de competitividad y expectativa.

La estructura del calendario no solo beneficia a los aficionados, quienes podrán preparar sus agendas para vivir cada juego decisivo en vivo, sino que también ofrece a los equipos la oportunidad de planificar con precisión sus estrategias de rotaciones de lanzadores y descanso de jugadores clave. En 2025, la postemporada se perfila como un verdadero espectáculo, donde cada fecha y enfrentamiento puede cambiar el rumbo hacia el título, reafirmando la magia y el atractivo inigualable del béisbol de Grandes Ligas.