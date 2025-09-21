Estos son los equipos que ya tienen un cupo seguro a los playoffs

Suscríbete a nuestros canales

En este domingo, 21 de septiembre, se está cerrando la penúltima semana de la ronda regular en Las Mayores y antes de llegar a la semana cumbre, es importante saber cuáles son los equipos que ya tienen un cupo asegurado en los playoffs.

En esta campaña, los circuitos tuvieron un gran contraste, con una Liga Nacional en la que solamente faltan por definirse las últimas dos novenas clasificadas y con una Americana, en la que el primer equipo que compró su boleto, lo logró en esta jornada, siendo estos los Azulejos de Toronto.

No obstante, igualmente la mayoría debe seguir luchando en cada fecha porque una sola organización ya tiene seguro el liderato de su división y además, el balance será importante, para quedar mejor parado en el cuadro. Por esa razón, ningún conjunto debe desistir en su intento de seguir sumando victorias.

Lista de equipos clasificados a postemporada en la Liga Nacional:

Phillies de Philadelphia (liderato de división asegurado)

Cerveceros de Milwaukee

Cachorros de Chicago

Dodgers de Los Angeles.

Las tres organizaciones que están más cerca en la lucha por el resto de los puestos, son: Padres de San Diego, Mets de Nueva York y Rojos de Cincinnati.

Equipo clasificado en la Liga Americana:

Azulejos de Toronto

Todavía quedan vivos ocho novenas de tienen de quedarse con alguno de los cinco puestos que pueden pasar a la postemporada: Yankees de Nueva York, Medias Rojas de, Tigres de Detroit, Guardianes de Cleveland, Astros de Houston, Marineros de Seattle, Rangers de Texas y Reales de Kansas City.