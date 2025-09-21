MLB: Astros esperan contar con este jugador en la postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El toletero cubano Yordan Álvarez, pieza clave en la ofensiva de los Astros de Houston, continúa sin retomar las actividades de beisbol debido a la inflamación persistente en su tobillo izquierdo. Aunque el propio jugador aseguró este domingo que su recuperación avanza de forma positiva, aún no ha recibido autorización médica para volver al terreno de juego.

La situación preocupa al cuerpo técnico de los Astros, que se encuentra en plena recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas. La ausencia prolongada de Álvarez podría afectar las aspiraciones del equipo en la lucha por el título de la División Oeste de la Liga Americana o por un cupo en el comodín.

Álvarez optimista, pero sin fecha de regreso

En declaraciones a la prensa, Yordan Álvarez expresó sentirse mejor cada día, aunque reconoció que la inflamación en el tobillo debe desaparecer completamente antes de recibir luz verde para entrenar. “Estoy progresando bien, pero todavía hay que esperar que baje la inflamación”, comentó el slugger zurdo.

Los reportes médicos indican que su regreso antes del cierre de la temporada regular es poco probable. Sin embargo, existe una posibilidad remota de que esté disponible para el inicio de la postemporada, siempre y cuando los Astros logren clasificar.

Panorama de playoffs

La baja de Yordan Álvarez representa un golpe sensible para la alineación de Houston, las lesiones han limitado al cubano a solo 48 juegos en lo que va de temporada, su cantidad más baja desde su año de novato en 2019 en donde disputó 87 encuentros.